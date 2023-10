Na Ljubljanski borzi največ prometa s Krkinimi delnicami

Ljubljana, 17. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,13 odstotka in se ustalil pri 1170,18 točke. K rasti so pripomogle zlasti Krkine delnice, ki so pridobile 0,93 odstotka in s katerimi so borzni posredniki sklenili več kot 60 odstotkov vseh poslov. Skupno so opravili za 947.247 evrov prometa.