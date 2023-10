Boštjančič: Slovenija do konca leta pričakuje okoli 600 milijonov evrov iz sklada za okrevanje

Luxembourg, 17. oktobra - Slovenija do konca leta pričakuje izplačilo okoli 600 milijonov evrov iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, je med zasedanjem finančnih ministrov EU v Luxembourgu povedal minister Klemen Boštjančič. Del teh sredstev bo namenjen tudi za odpravo posledic poplav. Ministri so medtem potrdili slovenski spremenjeni načrt za okrevanje.