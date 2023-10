Julian Schnabel v Italiji snema film In The Hand Of Dante

Rim, 21. oktobra - Priznani ameriški slikar in filmski ustvarjalec Julian Schnabel v Italiji snema kriminalni triler po literarni predlogi knjige Nicka Toschesa In The Hand Of Dante. Za snemanje filma, v katerem bodo zaigrali Oscar Isaac, Jason Momoa in Gerard Butler, je pridobil dovoljenje sindikata igralcev SAG-AFTRA, ki vodi stavko v Hollywoodu.