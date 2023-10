Spletne platforme v boj proti lažnim ocenam

Pariz, 17. oktobra - Spletni trgovec Amazon, ponudnik iskalnikov po turistični ponudbi Expedia in nekatere druge spletne platforme so danes napovedali oblikovanje koalicije za boj proti lažnim ocenam, ki jih potrošniki objavljajo na portalih. Med drugim želijo opredeliti najboljše prakse in si izmenjati metode za odkrivanje lažnih objav.