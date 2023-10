Energetika Ljubljana znižuje cene plina za gospodinjstva

Ljubljana, 17. oktobra - Energetika Ljubljana bo za okoli 41.000 gospodinjskih odjemalcev do novega leta znižala cene plina za 11 odstotkov. To bo storila zaradi razlike med državno regulirano ceno pri 73 evrov, ki velja do novega leta, in nižjo tržno ceno. "Ceno smo postavili pri 64,97 evra za megavatno uro," je dejal direktor Samo Lozej.