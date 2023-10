Predstavniki zdravniške zbornice obiskali ZD Ljubljana

Ljubljana, 17. oktobra - Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije pod vodstvom predsednice Bojane Beović so danes v okviru rednih mesečnih regijskih obiskov po Sloveniji obiskali Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana, ki ga vodi Antonija Poplas Susič. Seznanili so se z aktualnimi razmerami in izzivi ter pomembnimi projekti za izboljšanje pogojev dela, so sporočili iz zbornice.