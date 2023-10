V prevaljskem Leku ob načrtovanem zapiranju proizvodnje odpovedi zaposlenim

Prevalje, 18. oktobra - V prevaljskem Leku, kjer je bilo spomladi okoli 220 zaposlenih in kjer bodo do konca letošnjega leta po več kot 35 letih ustavili proizvodnjo antibiotikov, so prejšnji teden vročili prve odpovedi zaposlenim. Po neuradnih podatkih je odpoved dobilo oz. dobi okoli 110 zaposlenih v Leku, okoli 80 agencijskih delavcev jih bo predvidoma novembra.