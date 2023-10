Voznika osebnega vozila in motorja na Primorskem trčila v deklici

Koper, 17. oktobra - V ponedeljek sta se na Primorskem zgodili dve prometni nesreči, v katerih sta bili poškodovani dve deklici. Pri Hrpeljah je v 13-letnico trčil voznik osebnega avtomobila in jo huje poškodoval. V Čežarjih pa je popoldne motorist zbil 10-letnico in jo lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Koper.