Na konferenci na Brdu pri Kranju o ozkih grlih v logistiki

Brdo pri Kranju, 17. oktobra - Časnik Finance in predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji Advantage Austria Ljubljana sta danes na Brdu pri Kranju pripravila 7. poslovno konferenco o logistični dejavnosti z naslovom Premikamo Slovenijo. Udeleženci so opozorili na težave zaradi ozkih grl in se zavzeli za nadgradnjo infrastrukture.