Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov mu grozi najmanj 3200 evrov globe

Radlje ob Dravi, 17. oktobra - Radeljski policisti so v zadnjih dneh obravnavali dve hujši kršitvi cestnoprometnih predpisov. V Podvelki so ustavili voznika brez vozniškega dovoljenja, z neregistriranim vozilom ter pod vplivom alkohola. Grozi mu globa v višini najmanj 3200 evrov. Ustavili so tudi voznika, ki je pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil 138 kilometrov na uro.