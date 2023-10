Dijaška in študentska organizacija nasprotujeta posegom v socialni položaj dijakov in študentov

Ljubljana, 17. oktobra - DOS in ŠOS kot predstavnika skoraj 160.000 dijakov in študentov nasprotujeta poskusom poseganja v njihov socialni položaj z interventnimi ukrepi, s katerimi vlada išče sredstva za popoplavno obnovo. Zamrznitev usklajevanja socialnih transferjev bi po navedbah organizacij pomenila osem milijonov evrov manj za štipendije in subvencionirano prehrano.