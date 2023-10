Med hišno preiskavo pri Ptujčanu zasegli tudi približno 2000 nabojev

Ptuj, 17. oktobra - Policisti policijske postaje Ptuj so danes pri moškem, stanujočem na območju Ptuja, opravili hišno preiskavo in pri tem zasegli približno 2000 nabojev, pištolo in zračno puško. Povod za preiskavo sta suma več kaznivih dejanj, tudi sum, da se je moški izdajal za uradno oziroma vojaško osebo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.