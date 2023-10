Policisti iščejo priče in neznanega voznika motorja, ki ga je storilec v soboto želel poškodovati

Radenci, 17. oktobra - Policisti obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, ki ga je storil znani storilec v soboto okoli 18. ure v Radencih. Proti vozišču je vrgel kladivo in povzročil nevarnost za neznanega motorista, nato ga je želel poškodovati še z izvijačem. Policisti prosijo neznanega motorista in priče za razjasnitev okoliščin.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je storilec v soboto v bližini osnovne šole v Radencih pritekel do vozišča regionalne ceste in proti vozišču vrgel kladivo. S tem je povzročil nevarnost za motorista, ki se je peljal mimo iz smeri avtobusne postaje v smeri naselja Šratovci. Motorist se je kladivu uspel umakniti, pri čemer pa je skoraj izgubil oblast nad vozilom in padel. Ker je storilec z izvijačem v roki nato želel motorista še poškodovati, se je neznani motorist odpeljal, so pojasnili.

Policisti so doslej ugotovili, da je imel motorist oblečen črno-rdeč kombinezon, motor pa bi lahko bil črne oziroma temnejše barve.

Neznanega voznika motorja in morebitne priče policisti prosijo, da zaradi razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja pokličejo na telefonsko številko 113 ali se oglasijo na policijski postaji Gornja Radgona na Ljutomerski cesti 32a ali pokličejo na telefonsko številko 02 564 1800.