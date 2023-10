Organizatorji knjižnega sejma v Frankfurtu poudarili njegov pomen za sobivanje kultur

Frankfurt, 17. oktobra - Organizatorji mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu so še pred uradnim odprtjem, ki bo popoldne s Slovenijo kot častno gostjo, na dopoldanski novinarski konferenci izpostavili politični pomen sejma. Kot so poudarili, je sejem že 75 let kraj svobode izražanja, raznolikosti mnenj in prostor miroljubnega sobivanja med svetovnimi kulturami.