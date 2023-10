Ljubljana v namestitev sončnih elektrarn na objektih občine

Ljubljana, 17. oktobra - Mestna občina Ljubljana je z Energetiko Ljubljana, Resalto in RES ERP podpisala pogodbo za projekt Zelena energija na površinah in objektih občine. V okviru projekta bo mesto v javno-zasebnem partnerstvu postavilo 51 sončnih elektrarn na nekaterih osnovnih šolah, vrtcih, zdravstvenih domovih ter športnih in kulturnih objektih.