Podpisana pogodba za prve investicije v infrastrukturo EPK

Nova Gorica, 17. oktobra - Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenske železnice in Mestna občina Nova Gorica so podpisali pogodbo za začetek prenove železniške postaje v Novi Gorici. Investicije so ocenjene na 43 milijonov evrov za železniško postajo in okoliške objekte, ki bodo eno glavnih prizorišč za dogajanje med Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2025.