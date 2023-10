Evropski poslanci sankcije proti Rusiji večinoma ocenjujejo kot uspešne

Strasbourg, 17. oktobra - Evropski poslanci so danes razpravljali o tem, ali sankcije EU proti Rusiji ter njenim političnim in poslovnim elitam delujejo in kako Moskvi preprečiti, da bi se jim izogibala. Večinoma so ocenili, da sankcije delujejo, in pozvali h krepitvi ukrepov proti Rusiji. Nekateri pa so trdili nasprotno in opozarjali, da sankcije škodujejo EU.