Na sojenju v zadevi Teš 6 zaslišali izvedenca elektro stroke

Celje, 17. oktobra - Na celjskem okrožnem sodišču so danes v zadevi Teš 6 zaslišali izvedenca elektro stroke Boštjana Blažiča, ki je podal oceno glede merilnikov za generator petega bloka. Obtožnica prvoobtoženemu nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok.