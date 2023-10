Slovenija za daljšo posebno obravnavo izdatkov za obnovo po poplavah

Luxembourg, 17. oktobra - Slovenija si po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča prizadeva, da bi Evropska komisija proračunske izdatke za obnovo po poplavah kot enkratne upoštevala še vsaj do avgusta 2025, in ne samo do konca prihodnjega leta. V odzivu na kritike fiskalnega sveta je sicer poudaril, da je težko načrtovati izdatke za leto 2025.