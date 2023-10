Nato začel vojaške vaje jedrskega odvračanja

Bruselj, 17. oktobra - Letalske sile zveze Nato so začele redne letne vojaške vaje jedrskega odvračanja, ki letos potekajo v zračnem prostoru Hrvaške, Italije in Sredozemlja, so v ponedeljek potrdili iz zveze za nemško tiskovno agencijo dpa. Vaje pod imenom Steadfast noon bodo trajale do 26. oktobra. V njih bo sodelovalo 60 letal iz 13 članic zavezništva, tudi Nemčije.