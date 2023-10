Vreme: Na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja

Ljubljana, 17. oktobra - Tudi drugod bo sprva precej jasno, čez dan bo sprva koprenasta oblačnost, ki se bo popoldne gostila, v južni, jugovzhodni in deloma osrednji Sloveniji pa bo pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti večeru bo ponekod na zahodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, v mraziščih severne Slovenije malo pod 0, ob morju 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, tam bo tudi nekaj sončnih žarkov. Drugod bo oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju popoldne jugo. Spet bo topleje. V petek bo padavin manj. Občasno bo deževalo predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih. V noči na soboto se bo dež prehodno okrepil in zajel vso Slovenijo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Iznad Britanskega otočja sega čez srednjo Evropo do Črnega morja in Turčije območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. Pri tleh od vzhoda k nam doteka precej vlažen in dokaj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca bo v sosednjih krajih Italije ter ob severnem Jadranu. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo v krajih zahodno od nas povečini oblačno, proti vzhodu pa bo še nekaj jasnine. Zvečer in v noči na četrtek bo ponekod na zahodu deževalo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden, v sredo pa bo obremenitev postopno naraščala.