Svet EU za okolje za omejitve izpustov za težka vozila

Luxembourg, 17. oktobra - Evropski ministri za okolje so sprejeli splošni pristop glede uredbe EU za zaostritev standardov za izpuste ogljikovega dioksida za nova težka vozila, torej tovornjake in avtobuse. Cilj je spodbuditi povečanje deleža brezemisijskih vozil v tem voznem parku po vsej EU in zagotoviti, da se ohrani konkurenčnost sektorja.