Policisti pri tihotapljenju tujcev prijeli državljana Moldavije

Čatež ob Savi, 17. oktobra - Novomeški policisti so v ponedeljek okoli 15. ure na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila moldavskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da voznik in sopotnik iz Moldavije v vozilu prevažata štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.