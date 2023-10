V Bruslju ujeli domnevnega strelca

Bruselj, 17. oktobra - Belgijska ministrica za notranje zadeve Annelies Verlinden je potrdila, da je bil domnevni napadalec, ki je v ponedeljek v Bruslju ustrelil in ubil švedska državljana, danes nevtraliziran, poroča belgijska radiotelevizija RTBF. Domnevno so ga ustrelili v prsni koš in nato odpeljali z reševalnim vozilom.