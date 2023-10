Ljubljana, 17. oktobra - V naselju Pako pri Borovnici je v ponedeljek nekaj pred 10. uro potniški vlak zbil delavca. Reševalci nujne medicinske pomoči so s pomočjo gasilcev PGD Stara Vrhnika in Borovnica poškodovanega na kraju nesreče oživljali, vendar je delavec zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.