V Novem mestu razstava kiparja Ljubomirja Zidarja

Novo mesto, 17. oktobra - V Galeriji Kocka Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Tudi ta kos je bil nekoč del nekega drevesa akademskega kiparja in restavratorja Ljubomirja Zidarja. Razstava je posvečena drevesu, tej prastari prispodobi povezave med nebom in zemljo. Na ogled bo do 3. novembra, so sporočili iz galerije.