Ministrstvo razrešilo direktorico VDC Saša Velenje

Velenje, 23. novembra - Ministrstvo za solidarno prihodnost je v torek razrešilo direktorico Varstveno-delovnega centra (VDC) Saša Velenje Darjo Fišer. Člani sveta zavoda so namreč pri obravnavi predloga programa za leto 2023 ugotovili, da predlog ne vsebuje vseh relevantnih podatkov za odločanje, zato ga niso sprejeli in so ga s sklepom zavrnili.