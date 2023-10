V ZDA dogovor o poravnavi predvideva začasno prepoved ločevanja otrok in staršev ob nezakonitem prehodu meje

San Diego, 17. oktobra - Odvetniki ameriške vlade in Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU) so v ponedeljek v San Diegu dosegli dogovor o poravnavi tožbe zaradi prisilnega ločevanja otrok od staršev in drugih skrbnikov na južni meji ZDA v času predsednika Donalda Trumpa. Ta med drugim vsebuje osemletno prepoved ločevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.