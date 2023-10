Avstrija na EP, zaradi streljanja v Bruslju prekinjen obračun Belgije in Švedske

Bruselj, 16. oktobra - Avstrijski nogometaši so si zagotovili nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Po zmagi proti Azerbajdžanu z 1:0 so poleg Belgije napredovali iz skupine F. Drugi obračun te skupine med Belgijo in Švedsko pa je bil prekinjen, potem ko sta pred tem v streljanju v Bruslju po navedbah tujih agencij umrla dva švedska navijača.