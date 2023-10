Pregled - šport, 16. 10. (ponedeljek)

BRUSELJ - Nogometni dvoboj kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu med Belgijo in Švedsko je bil po strelskem napadu, v katerem sta umrla dva švedska navijača, zaradi odločitve obeh reprezentanc ustavljen. Po poročanju AFP je domnevni storilec v fluorescentno oranžnem jopiču streljal z avtomatskim orožjem in nato pobegnil s kraja dogodka, je razvidno iz posnetka, ki ga je na spletni strani objavil časnik Het Laatste Nieuws. Napadalec naj bi izstrelil najmanj štiri strele.

TUNIS - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je od turnirja WTA 250 v Monastirju v Tuniziji poslovila v prvem krogu. Po dobrih dveh urah in pol igre in treh odigranih nizih je morala priznati premoč 36-letni Italijanki Sari Errani, ki je slavila s 6:2, 6:7 in 6:3.

LJUBLJANA - Rokometna zveza Slovenije je danes opravila žreb parov šestnajstine finala pokalnega tekmovanja za moške. Že v prvem dvoboju se bosta pomerila trenutno vodilni ekipi državnega prvenstva Gorenje Velenje in Trimo Trebnje, so sporočili iz RZS. Že v 1/16 finala bosta poleg tega najbolj zanimivega obračuna še dva povsem prvoligaška: v enem paru sta se znašla Slovenj Gradec in Škofljica, v drugem pa Sviš Ivančna Gorica in Urbanscape Loka.

MUMBAI - Kriket je premagal še zadnjo oviro na poti do vrnitve v olimpijski program na poletnih igrah 2028 v Los Angelesu. Generalna skupščina Mednarodnega olimpijskega komiteja je v Mumbaiju z dvema glasovoma proti odobrila uvrstitev najbolj priljubljenega športa na svetu za nogometom v tekmovalni spored. Kot so predlagali organizatorji OI 2028, bodo v olimpijski spored vključeni tudi bejzbol in softbol, različica ameriškega nogometa, lakros ter skvoš.