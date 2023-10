Dnevnik o izidu volitev na Poljskem (17. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Aleš Gaube v komentarju Od črnega račka do ponosnega laboda piše o parlamentarnih volitvah na Poljskem. Avtor meni, da si lahko Poljska in Evropska unija ob razpletu oddahneta. Čeprav vladajoča populistična stranka Zakon in pravičnost (PiS) ostaja najmočnejša politična sila v državi, ji namreč ne bo uspelo sestaviti nove vlade, ocenjuje avtor.