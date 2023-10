Putin v pogovorih z voditelji Bližnjega vzhoda pozval k prekinitvi ognja

Moskva, 16. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes opravil telefonske pogovore z več voditelji na Bližnjem vzhodu in predstavil rusko stališče glede spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Pozval je k prekinitvi ognja in začetku razprav za rešitev konflikta ter upoštevanju interesov Palestincev.