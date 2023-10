Skavti danes v Ljubljani odpirajo skavtsko hišo

Ljubljana, 17. oktobra - Slovenska skavtska organizacija Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov danes ob 16. uri v Ljubljani odpira vrata nove skavtske hiše. Gre za urban skavtski šotor, ki bo namenjen srečevanju, združevanju in pripravi za skavtsko vzgojo, so sporočili iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS).