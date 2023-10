Evropski parlament sprejel izhodišče za pogajanja o instrumentu za podporo Ukrajini

Strasbourg, 17. oktobra - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu s 512 glasovi za, 45 proti in 63 vzdržanimi podprli izhodišče za pogajanja glede predloga Evropske komisije o instrumentu za podporo Ukrajini v višini do 50 milijard evrov med letoma 2024 in 2027. Sledila bodo pogajanja z državami članicami, ko se bo o skupnem stališču dogovoril tudi Svet EU.