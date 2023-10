Tamara Zidanšek izgubila v uvodnem nastopu v Tuniziji

Tunis, 16. oktobra - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je od turnirja WTA 250 v Monastirju v Tuniziji poslovila v prvem krogu. Po dobrih dveh urah in pol igre in treh odigranih nizih je morala priznati premoč 36-letni Italijanki Sari Errani, ki je slavila s 6:2, 6:7 in 6:3.