Newyorške borze uvodoma nad gladino

New York, 16. oktobra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovalnega dne gibljejo nad izhodišči. Vlagatelji bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ta teden pozorni predvsem na četrtletne poslovne objave podjetij in geopolitično sliko na Bližnjem vzhodu, kjer se nadaljujejo spopadi med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom.