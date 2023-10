Ekonomisti: ECB obrestnih mer ne bo zniževala do septembra 2024

Bruselj, 16. oktobra - Evropska centralna banka (ECB) osrednjih obrestnih mer ne bo zniževala do septembra 2024, menijo ekonomisti, ki so med 6. in 13. oktobrom sodelovali v anketi agencije Bloomberg. Ekonomisti so se pri svojih napovedih naslonili na komentarje uradnikov ECB, povedane ob robu v nedeljo končanega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke.