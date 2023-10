Na panelu o reševanju potreb starejših opozorila o hitrem staranju prebivalcev Slovenije

Ljubljana, 16. oktobra - V Sloveniji imamo več kot 450.000 prebivalcev, starih najmanj 65 let, kar je 21,4 odstotka populacije, do leta 2060 pa se bo njihovo število povečalo za več kot 50 odstotkov, je bilo slišati na današnjem panelu Reševanje potreb starejših v okviru evropske kohezijske politike, ki ga je organiziralo ministrstvo za kohezijo in regionalni politiko.