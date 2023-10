WHO v pripravljenosti na morebitno zdravstveno krizo v Libanonu

Ženeva/Bejrut, 16. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se v luči vse večjih napetosti in izmenjave ognja na libanonsko-izraelski meji v zadnjih dneh pripravlja na morebitno zdravstveno krizo v Libanonu, je v nedeljo sporočila organizacija s sedežem v Ženevi. Prve pošiljke medicinske pomoči so medtem že prispele v državo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.