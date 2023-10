Šarec na predlog SVS uredil izplačila nadur tudi zaposlenim v upravnem delu obrambnega ministrstva

Ljubljana, 16. oktobra - Po več tisoč dobljenih tožbah članov Sindikata vojakov Slovenije (SVS) leta 2017 je obrambno ministrstvo zdaj izplačalo viške ur tudi zaposlenim v upravnem delu ministrstva, so zapisali na spletni strani sindikata. Dodali so, da je to na njihovo zahtevo uredil obrambni minister Marjan Šarec.