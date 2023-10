V Brežicah odprli kolesarsko povezavo in prenovljeno cesto Krška vas-Čatež ob Savi

Brežice, 16. oktobra - V Brežicah so uradno odprli novozgrajeno kolesarsko povezavo in prenovljeno cestišče na državnem odseku Krška vas-Čatež ob Savi. Celotna naložba je stala približno 4,2 milijona evrov. Direkcija RS za infrastrukturo je prispevala 1,4 milijona evrov, država in EU pa sta k projektu primaknili še 1,3 milijona evrov. Preostanek je financirala občina.