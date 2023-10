Vlak z evroposlanci namesto v Strasbourg prispel v Disneyland

Strasbourg, 16. oktobra - Vlak z več sto evropskimi poslanci in zaposlenimi v Evropskem parlamentu je danes pomotoma prispel v pariški Disneyland, potem ko je ubral napačno smer na poti do Strasbourga. Tam se danes začenja plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Pomota je že povzročila številne odzive in šaljive komentarje.