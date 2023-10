Policisti pri tihotapljenju tujcev prijeli državljane Španije, BiH, Kosova in Ukrajine

Obrežje/Čatež ob Savi/Črni Kal, 16. oktobra - Novomeški policisti so konec tedna prijeli 43-letnega državljana Španije, ki je prevažal pet Iračanov, in 23-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je prevažal tri Turke, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti z območja koprske policijske uprave pa so pri prevozu tujcev zasačili državljana Kosova in državljana Ukrajine.