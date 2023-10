Ob svetovnem dnevu anestezije poudarek na večstranski vlogi anesteziologov v zdravstvenem sistemu

Ljubljana, 16. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu anestezije Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino izpostavlja večstransko vlogo anesteziologov v zdravstvenem sistemu. Strokovno znanje in delo anesteziologa sega daleč preko meja operacijske dvorane, ključnega pomena so tudi pri obravnavi poškodovancev v urgentnih centrih.