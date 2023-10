WWF opozarja na izgube sladkovodnih ekosistemov

Ženeva, 16. oktobra - Vlade, podjetja in finančne institucije bi morali nujno povečati vlaganja v trajnostno vodno infrastrukturo in pomagati ustaviti izgubljanje sladkovodnih sistemov, so pozvali v Svetovnem skladu za naravo (WWF). Letna ekonomska vrednost vode in sladkovodnih sistemov je po njihovih navedbah 58.000 milijard ameriških dolarjev.