V Barcelono odhaja delegacija pohištvenih podjetij

Ljubljana/Barcelona, 17. oktobra - V Barcelono danes odhaja delegacija slovenskih pohištvenih podjetij, ki si bodo med drugim ogledala razstavni salon We Contract in specializirani sejem za področje notranjega opremljanja hotelov Interiohotel. Španija je za slovenska lesarska podjetja tradicionalen in perspektiven trg, so poudarili na GZS.