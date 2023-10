V Bohinjski Bistrici zaživela Bohinjska hiša

Bohinjska Bistrica, 16. oktobra - Nekdanji prostori bohinjskega vrtca, iz katerih so se otroci spomladi preselili v nov vrtec, bodo danes znova zaživeli. Objekt v Bohinjski Bistrici, ki so ga poimenovali Bohinjska hiša, bo po novem medgeneracijski center, v njem pa želijo urediti tudi dnevni center za starejše in za osebe s posebnimi potrebami.