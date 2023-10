Kronika v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 16. oktobra - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 84 prometnih nesreč. Deset nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Umrla pa je tudi oseba, udeležena v nesreči 9. oktobra. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 34 kršitev javnega reda in miru ter 57 kaznivih dejanj.