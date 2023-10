V Berlinu še do 5. novembra razstava Secesije

Berlin, 17. oktobra - V Stari nacionalni galeriji na berlinskem Muzejskem otoku so do 5. novembra podaljšali razstavo z naslovom Secesije, ki predstavi umetniško gibanje z začetka 20. stoletja v Münchnu, na Dunaju in v Berlinu. Na ogled je približno 200 del, ki jih je ustvarilo približno 80 umetnikov, med njimi so Gustav Klimt, Franz von Stuck in Max Liebermann.