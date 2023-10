Policisti pri tihotapljenju tujcev prijeli državljana Španije in BiH

Obrežje/Čatež ob Savi, 16. oktobra - Novomeški policisti so konec tedna prijeli 43-letnega državljana Španije, ki je prevažal pet Iračanov, in 23-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je prevažal tri Turke. Oba osumljenca kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje so pridržali, s kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Novo mesto.